【モデルプレス＝2026/02/24】AKB48の伊藤百花が2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。握手会での猫耳姿を公開した。【写真】可愛すぎるAKB新センター「思わず二度見」猫耳ミニスカ姿で美脚スラリ◆伊藤百花、猫耳×ミニスカショット公開伊藤は「＃AKB48＿名残り桜」「握手会2日目ありがとうございました」とつづり、握手会の姿を投稿。「今日は2／22で猫の日なので、人間ではなく猫で皆さんにお会いしました」とミニスカート姿で