AKB48新センター・伊藤百花、猫耳＆ミニスカショットにファン悶絶「可愛いが渋滞してる」「猫の日万歳」
【モデルプレス＝2026/02/24】AKB48の伊藤百花が2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。握手会での猫耳姿を公開した。
【写真】可愛すぎるAKB新センター「思わず二度見」猫耳ミニスカ姿で美脚スラリ
伊藤は「＃AKB48＿名残り桜」「握手会2日目ありがとうございました」とつづり、握手会の姿を投稿。「今日は2／22で猫の日なので、人間ではなく猫で皆さんにお会いしました」とミニスカート姿で猫耳を着けた姿を披露している。
また「皆さんにお会いできる一瞬一瞬が大切です！たくさん元気をいただいたのでまた明日からも楽しむぞ」ともコメントしている。
この投稿にファンからは「猫の日万歳」「可愛いが渋滞してる」「笑顔も素敵」「思わず二度見」などといった反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】可愛すぎるAKB新センター「思わず二度見」猫耳ミニスカ姿で美脚スラリ
◆伊藤百花、猫耳×ミニスカショット公開
伊藤は「＃AKB48＿名残り桜」「握手会2日目ありがとうございました」とつづり、握手会の姿を投稿。「今日は2／22で猫の日なので、人間ではなく猫で皆さんにお会いしました」とミニスカート姿で猫耳を着けた姿を披露している。
◆伊藤百花の「猫の日」ショットが話題
この投稿にファンからは「猫の日万歳」「可愛いが渋滞してる」「笑顔も素敵」「思わず二度見」などといった反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】