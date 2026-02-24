AKB48新センター・伊藤百花、猫耳＆ミニスカショットにファン悶絶「可愛いが渋滞してる」「猫の日万歳」

AKB48新センター・伊藤百花、猫耳＆ミニスカショットにファン悶絶「可愛いが渋滞してる」「猫の日万歳」