サーバーやPCの状態をリアルタイムで把握したい場合にプロセスやCPUリソースだけでなく、ネットワークの送受信やディスクの読み書き、さらにはdockerのコンテナのリソース情報を一画面で確認できるオープンソースのシステム監視ツール「Glances」が公開されています。nicolargo/glances: Glances an Eye on your system. A top/htop alternative for GNU/Linux, BSD, Mac OS and Windows operating systems.https://github.com/nic