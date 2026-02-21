²ÄÇ½À­¤¬»Ä¤ë¸Â¤ê¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£Åì1¶É¤ËÄ·Ëþ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï¸Ä¿Í10¾¡ÌÜ¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÇÏ¡¢¿ÀÍê¤ßÄ¾¸å¸æÍø±×¤¢¤ê¤ÎÄ·Ëþ¥Ä¥âÁ°Æü¤ÏÂè2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤Æ4Ãå¡£²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ·Þ¤¨¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Åì