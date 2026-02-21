ÀÖ¤Ö¤Á´ã¶À¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë ÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢30Âå¥é¥¹¥È¤ÎÅÐÈÄ¤Ç´õË¾·Ò¤°¥È¥Ã¥×¡ªÅì1¶É¤Ç·è¤á¤¿½ÔÎõÄ·Ëþ¥Ä¥â¡ÖËã¿ý¤òÂ³¤±¤ÆÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë¸Â¤ê¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£Åì1¶É¤ËÄ·Ëþ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï¸Ä¿Í10¾¡ÌÜ¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÇÏ¡¢¿ÀÍê¤ßÄ¾¸å¸æÍø±×¤¢¤ê¤ÎÄ·Ëþ¥Ä¥â
¡¡Á°Æü¤ÏÂè2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤Æ4Ãå¡£²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ·Þ¤¨¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Åì²È¤«¤éU-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÀÐ°æ¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤ËÆ°¤¯¡£Åì1¶É¡¢ÀÐ°æ¤Ï6½äÌÜ¤Ë¥Þ¥ó¥º¤Î°ìÇÖ¸ý¤¬³ÎÄê¤·¤¿·Á¤«¤é6¡¦9º÷ÂÔ¤Á¤ÇÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¿Æ¤Î¾®ÎÓ¤¬¥«¥ó3ÅûÂÔ¤Á¤ÇÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£ÀÐ°æ¤ÏÎÏ¶¯¤¯9º÷¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ìÇÖ¸ý¡¦ÀÖ¡£¤µ¤é¤ËÎ¢¥É¥é¤â¾è¤»¡¢1Ëü2000ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Æî1¶É¤Ï¥É¥é1º÷¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¤¿¥ê¡¼¥Á¡¢¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÆâÀî¤ËËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆî3¶É¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¤Î7800ÅÀ¤ò¥Ä¥â¡¢ºÆ¤ÓÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤ì¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Æî4¶É¤Ï¾®ÎÓ¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£Íâ21Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÀÐ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢30ÂåºÇ¸å¤ÎÂÐ¶É¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤º°ì¸À¡£¡ÖM¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ÎÆü¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¿Í¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Åì1¶É¤ÎÄ·Ëþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¤âÅì1¶É¤Ë¤¤¤¤¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢°ì²ó¤â¥Ä¥â¤ì¤º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¥Ä¥â¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö»ä¤âÌÀÆü¤Ç40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëã¿ý¤òÂ³¤±¤ÆÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾Ê¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤Ð¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×Î¨¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÅÄ¹ÀæÆ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï°ì¸À¤Ç¡Ö¸«»ö¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü2600ÅÀ¡¿¡Ü62.6
2Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë2Ëü8500ÅÀ¡¿¡Ü8.5
3Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü5900ÅÀ¡¿¢¥24.1
4Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü3000ÅÀ¡¿¢¥47.0
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
