2026年2月20日放送の『A-Studio+』に柄本佑さんが登場。義姉で映画監督の安藤桃子さんからのエピソードや、妻である安藤サクラさんの家族への交際報告の際のマル秘裏話などを語ります。そこで柄本さんが『光る君へ』について語った記事（初出：2024年11月24日）を再配信します。*****大河ドラマ『光る君へ』は終盤に向け、吉高由里子さんが演じる主人公「まひろ／紫式部」がどうなるのか？とともに、ソウルメイトである藤原道長の