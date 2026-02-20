2026年2月20日放送の『A-Studio+』に柄本佑さんが登場。義姉で映画監督の安藤桃子さんからのエピソードや、妻である安藤サクラさんの家族への交際報告の際のマル秘裏話などを語ります。そこで柄本さんが『光る君へ』について語った記事（初出：2024年11月24日）を再配信します。*****大河ドラマ『光る君へ』は終盤に向け、吉高由里子さんが演じる主人公「まひろ／紫式部」がどうなるのか？とともに、ソウルメイトである藤原道長の栄華と苦闘の姿が注目を集めている。道長役の柄本佑さんは、歴史のうえで語られる栄華を極めた傲慢な道長のイメージとは違う人間味のある新たな道長像を見せている。それは道長が詠んだ「この世をば わが世とぞ思ふ 望月（もちづき）の…」という有名な和歌の奥深い意味を考えさせられるものだ。栄華の中で出家した道長の心境はどんなものだったのだろうか？出家に際し、実際に長い髪を剃髪した柄本さん。ドラマはこれからも大展開をするが、10月25日にクランクアップした柄本さんに、『光る君へ』への思いを語ってもらった。（構成◎しろぼしマーサ 写真提供◎NHK）

【写真】望月の歌を詠んだ道長に、銀粉が舞い降りるシーン

* * * * * * *

藤原道長という役

━━撮影開始から約1年半、クランクアップして、振り返っていかがですか。

『光る君へ』は、これから最終回までいろいろなことが起こります。ドラマの放送は続いているから、終わったという実感が、まるでないです。

藤原道長という素晴らしい役柄に挑戦させていただいたことは、とてもありがたく思っています。監督さん、俳優さん、スタッフの皆さん、ドラマに関わった方々と厚みのある良い関係をもてたことは、とても幸せでした。

クランクインから1年半といっても準備からなら約2年ですから、撮影現場が終わるのには寂しさがあり、終わりたくない気持ちがある。そして、あのシーンはああすれば良かったとか、こうすれば良かったとか、考えたりもしています。

━━藤原道長は栄華を極め、驕り高ぶった人というイメージがありましたが、大石静さんの脚本と柄本さんの演技により、そうではない新しい道長が誕生したと感じました。

第44回では、道長は三人の娘である彰子（見上愛さん）が太皇太后、妍子（倉沢杏菜さん）が皇太后、威子（佐月絵美さん）が中宮になり、まさに絶頂期を迎えています。そして、土御門殿で威子が中宮になったことを祝う宴が開かれる。公卿たち、まひろ、嫡妻の倫子（黒木華さん）のいる中で、道長は歴史的に有名な「この世をば わが世とぞ思ふ望月の 欠けたることもなしと思へば」という和歌を詠みます。

藤原実資（秋山竜次さん）が素晴らしすぎて返歌ができないほどの作品で、皆でこの歌を唱和するのですが、この歌の意味は深すぎる。

その時の道長は、栄華の絶頂で驕り高ぶるどころか、どんどん追い詰められている。半泣きの道長なのです。三条院（木村達成さん）との確執だけでなく、摂政と左大臣の兼務により、公卿たちに良く思われず、藤原公任（町田啓太さん）に内裏の平安を保つためには、左大臣を辞すべきだと言われ、様々な苦悩が押し寄せる中で、和歌を詠んでいる。優雅なだけの歌ではないですよ。

第45回では、四納言（公任、斉信、源俊賢、行成）が、この歌をどう受け止めたかを語り合うのですが、本当に深い意味のある歌だと僕も思いました。

「望月」の和歌に込めた思い

━━「望月」の和歌の詠み方に工夫をしましたか。

追い詰められている道長がどうこの和歌を詠むのかと、演出の黛りんたろうさんに聞きました。

道長が和歌を詠むのは、その時だけではありませんでした。第36回の土御門殿での道長の孫である敦成親王の「五十日（いか）の儀」（現代の「お食い初め」）でもまひろの歌に返歌するシーンがありました。その時は、芸能考証・指導の友吉鶴心先生に教えていただきました。



上り詰めたように見える道長の心に去来するものは…

僕は、以前にミュージカルに出演して歌ったことがあり、歌詞の意味に雑念が入ってしまうとまずいことを知ったのです。良く歌いたい、うまく聞かせたい、という雑念です。和歌を詠むのも、そういう雑念が入らないことを意識しました。

友吉先生は、ご自身の先生に当たる方からも言われていたこととして、和歌だけをポンと声にのせるというか、自然に声にするという、そういうしかるべき詠み方があるとのことでした。読点の置き方が違うとか、止めずにいっきに詠む方がいいとか、そういう注意はありました。

「もちづき」の和歌を詠んだ後、まひろと視線を交わすシーンがありましたが、どんな心境だったのか、よく覚えていない。ただ、銀粉が降っていて、いかにも黛さんらしい演出だなとぼんやりと考えていました。

道長の心にはいつも「まひろちゃん」がいる

━━第45回で、まひろが旅に出ることを決め、道長は「行かないでくれ」と止めます。その後、道長は出家を決意しますが、どういう心境なのですか。

それまでもドラマの中では、万感の思いでまひろを見るというシーンがありましたが、道長は、まひろに対して「どうだ」という自信を見せることはなく、「ここから救い出してくれ」という感じでした。大石先生が脚本に書かれた考えとは違うかもしれませんが、道長はまひろの前では、子どもの頃の「三郎」でいたいのだと、僕は思っていました。

道長は、困ったり、迷ったりすると、いつもまひろの局に行く。まひろの願う「民のための政治」を実現しようとして、迷い、それができない虚しさを感じる。道長の心にはいつも「まひろちゃん」がいるのです。

第45回では、摂政となった道長の息子の頼通（渡邊圭祐さん）は、道長の指示がなくては動けない。道長は、倫子に「休みたい」と話す。道長は三男で、兄二人が早世したため、政治の世界で活躍しなくてはならず、一族の繁栄も担わなくてはならなかった。もともと政治の世界は、道長には向いていないのですよ。その頂点に立ち、疲れ果てた。そのうえ、まひろが旅に出ると言い、去ってしまった。まひろが去ったことは、道長の出家に大きくかかわっていると思います。

僕が大石先生の脚本がいいなあと思うのは、地に足がついているところ。立派でない道長を作っていただいたことですね。

━━第45回では、まひろから娘の賢子（南沙良さん）が道長の子であることを伝えられますが、道長は前から気づいていたのですか。

僕は、いろいろなシーンで気づいているのだろうと思っていたのですが、チーフ演出の中島由貴さんには「気づいていないよ」と言われました。なので、道長は気づいていないようにしていました。「賢子はあなた様の子でございます」とまひろに初めて言われ、これまで娘になにもしてやれなかった罪悪感を道長は持ってしまいます。

しかし、どんなことがあっても、「まひろちゃん」が道長にとって最愛の人なのです。

「道長対まひろ」

━━道長の出家に際し、柄本さんも実際に髪を剃ってどんな感じですか。

これまで長い髪を結って烏帽子を被っていたのですが、前から髪を剃ることは考えていました。

髪を剃っている時、初めはなんということはなかったのですが、手の甲に髪がバサッと落ちた時は、剃髪をしているのだと実感して、グッとくるものがありました。

うちの奥さんも髪が長い時があり、髪を洗ってからドライヤーで乾かす時、一気に全部乾かせば良いのに途中でやめてテレビを見たりしている。それって、長い髪を全部乾かすのに、腕が疲れるのですね。僕は髪を剃ってみて楽だと分かり、ずっとこのままでいたいと思いました。

ただ、剃った後に急に気温が下がり、そのまま生活をしていたら、剃って4日目くらいに風邪気味になり、慌てて自分を温めましたよ。(笑)



娘と対峙する場面も

━━まひろと道長の関係で心がけていたことはありましたか。

まひろの出番が短い回もあるのですが、その存在がいつもあるのは、吉高さんの俳優としての大きさだと思いました。

道長にとっては、いつも「道長対まひろ」なのです。大石先生が脚本でそう目論んだのだと思いますが、まひろがいると道長は周りの人が見えなくなる。「まひろとその他大勢」になってしまう。

第３６回の「五十日の儀」で、道長はまひろに歌を詠むように命じ、返歌をする。その息の合った二人の様子を見た倫子が不愉快になり席を立ってしまった。道長は、倫子の気持ちも分からずに、「なんで？なんで？どうしていなくなるの？」と思い、倫子を追いかける。道長は人前で、まひろとの仲を悟られるようなことをやらかしてしまったのに、全く気づいていないのですよ。まひろがいると他が見えなくなるという感じは、出していこうと心がけていました。

━━藤原行成（渡辺大知さん）、倫子、もう一人の妻の明子（瀧内公美さん）など道長を取り巻く人たちも大変ですね。

嫡妻の倫子は仕事仲間、もう一人の妻の明子は仕事に疲れた時のオアシス的存在です。結局どちらともうまくいかず、道長は、二人のどちらにも行かず、内裏で寝ている時もある。(笑)

行成には、いつも自分の役に立ってもらい、苦労をさせて気の毒なことをしているなあ、と思いながらやっていました。

『光る君へ』に出演して

━━『光る君へ』に出演して得たものはなんですか。

これまで出演させていただいた短期間のドラマだと、1日の撮影で完璧に完成させなくてはならないと思っていました。

ところが大河ドラマでは、準備期間を入れると約2年がかりでひとつの作品をつくりあげるので、完成に向けた道筋は1つではないことを学びました。

誰かの助けをかり、変化もあるという状態です。道筋が1つでないことは、ドラマの可能性が広がり、豊かなものになるという経験をしました。短い期間のドラマでも、僕自身が道筋は1つではないという考えで取り組み、可能性をさぐってやってみたい。



自身の盃を皆にふるまう

大河ドラマに出演させていただいたことの意味が本当に分かるのは、僕が人生を重ねた10年後くらいになると思います。それだけ、『光る君へ』は僕にとって大きな存在なのです。