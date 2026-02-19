インターネットイニシアティブ（IIJ）は、端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」で、中古良品の「iPhone 15（256GB）」を発売した。 iPhone 15 「iPhone 15（256GB）」の価格は一括払いで8万4980円、分割払いも用意されており、24回払いで月額3543円となる。複数カラー取り扱われ、ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの5色が用意される。 また、端末