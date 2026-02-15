ミラノ・コルティナ五輪のスケート・ショートトラックが行われ、倉敷市出身の中島未莉選手が、女子1000メートルと、女子3000メートルリレーに出場しました。 女子1000メートルの予選は上位2人が準々決勝進出。3位でもタイム次第で勝ち上がりの可能性があります。 （号砲） 2番目でスタートした中島未莉選手。序盤、後方につけてレースの展開をうかがいます。そして中盤、イン