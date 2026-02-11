11日午後、八郎湖の『東部承水路』でワカサギ釣りをしていた男性2人が水路に転落し、ほか6人が氷が解けた影響で一時取り残されました。いずれも救出されましたが、転落した1人が心肺停止の状態で病院に運ばれています。秋田放送北嶋大聖記者「現場は毎年のようにワカサギを釣りに人が訪れるスポットです。通報から2時間近くがたった現在も消防が活動を続けています」警察と消防によりますと11日午後2時半すぎ、八郎湖の『東部承水