フリーアナウンサーの尾崎里紗が９日までにオフィシャルブログを更新。３歳の息子との粘土遊びの様子や日々の子育てで感じている率直な葛藤をつづった。 ７日、「育児ってむずかしい」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日はとにかく寒かったですね」と切り出し、久しぶりに雪が降った一日を振り返った。かつては雪に無邪気にはしゃいでいたものの「交通の心配も募りますね」と親になった今ならではの視点をのぞかせた