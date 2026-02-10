尾崎里紗アナ、３歳息子の危ない行動に葛藤「最近ちょっと…」
フリーアナウンサーの尾崎里紗が９日までにオフィシャルブログを更新。３歳の息子との粘土遊びの様子や日々の子育てで感じている率直な葛藤をつづった。
７日、「育児ってむずかしい」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日はとにかく寒かったですね」と切り出し、久しぶりに雪が降った一日を振り返った。かつては雪に無邪気にはしゃいでいたものの「交通の心配も募りますね」と親になった今ならではの視点をのぞかせた。
そして、息子とカラー粘土遊びを楽しんだという尾崎。息子が作った“まんまる”のパーツをベースに、尾崎が細かい部分を組み立てた個性あふれるバナナや果物、クマのようなモチーフの写真を披露し「この個性豊かなバナナも可愛い」と微笑ましくつづった。
一方で、子育ての難しさについても率直な胸の内を明かした。「最近ちょっと鬼ババアになりすぎていて反省しています」と切り出し、エスカレーターを一人で乗りたがることやポケットティッシュをちぎってしまうこと、道路をジグザクに歩くこと、左右を確認せず道路を渡ろうとする場面など日常でのヒヤリとする瞬間を列挙し「これって意味が伝わっているのか？？？」と冷静に自問しながら「ただ単に怖い鬼ババア出現した、みたいになってそうで、難しいです笑」と伝え方への悩みを吐露。
好奇心からわざと行動している様子に理解を示しつつも「でも危ないし、何かあったらいやだしな！！！と、日々葛藤」と親としての葛藤を正直に伝えた。
最後には「世の先輩方はどう乗り越えてきているんだ？？」と問いかけ「まだ雪降り続ける地域多いみたいなので、足元気をつけて過ごしましょう」とファンを気遣う言葉で締めくくった。
この投稿にファンから「この時期になると、やんちゃになりますね」「尾崎さんに甘えているんでしょう」「怒りたくなりますが、少し遠目で見てあげて、これはダメっていう時に怒ればいいのではないでしょうか」「粘土細工、可愛い」などの声が寄せられている。
尾崎は2019年に会社員の男性と結婚し、2022年末に第１子となる長男を出産。2024年６月末に日本テレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。
７日、「育児ってむずかしい」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日はとにかく寒かったですね」と切り出し、久しぶりに雪が降った一日を振り返った。かつては雪に無邪気にはしゃいでいたものの「交通の心配も募りますね」と親になった今ならではの視点をのぞかせた。
一方で、子育ての難しさについても率直な胸の内を明かした。「最近ちょっと鬼ババアになりすぎていて反省しています」と切り出し、エスカレーターを一人で乗りたがることやポケットティッシュをちぎってしまうこと、道路をジグザクに歩くこと、左右を確認せず道路を渡ろうとする場面など日常でのヒヤリとする瞬間を列挙し「これって意味が伝わっているのか？？？」と冷静に自問しながら「ただ単に怖い鬼ババア出現した、みたいになってそうで、難しいです笑」と伝え方への悩みを吐露。
好奇心からわざと行動している様子に理解を示しつつも「でも危ないし、何かあったらいやだしな！！！と、日々葛藤」と親としての葛藤を正直に伝えた。
最後には「世の先輩方はどう乗り越えてきているんだ？？」と問いかけ「まだ雪降り続ける地域多いみたいなので、足元気をつけて過ごしましょう」とファンを気遣う言葉で締めくくった。
この投稿にファンから「この時期になると、やんちゃになりますね」「尾崎さんに甘えているんでしょう」「怒りたくなりますが、少し遠目で見てあげて、これはダメっていう時に怒ればいいのではないでしょうか」「粘土細工、可愛い」などの声が寄せられている。
尾崎は2019年に会社員の男性と結婚し、2022年末に第１子となる長男を出産。2024年６月末に日本テレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。