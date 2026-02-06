スリムクラブ・真栄田賢が証言「ヤクルトファンになった」プロ野球・ヤクルトなどで投手として活躍した五十嵐亮太氏が、心臓マッサージや自動体外式除細動器（AED）を使って人命救助していたことが5日に分かった。その場に居合わせ、協力したお笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が自身のXで投稿。五十嵐氏の所属事務所に確認したところ、投稿内容は事実だという。真栄田は5日、自身のXで「凄いなって思った事があって」と