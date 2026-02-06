スリムクラブ・真栄田賢が証言「ヤクルトファンになった」

プロ野球・ヤクルトなどで投手として活躍した五十嵐亮太氏が、心臓マッサージや自動体外式除細動器（AED）を使って人命救助していたことが5日に分かった。その場に居合わせ、協力したお笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が自身のXで投稿。五十嵐氏の所属事務所に確認したところ、投稿内容は事実だという。

真栄田は5日、自身のXで「凄いなって思った事があって」と投稿。ある場所で人が倒れ、真栄田は施設の関係者に救急車を呼ぶように連絡。「現場に行くと騒然としていて、倒れた人をみなが囲んでいたがパニックだった」という。

倒れた人は息をしておらず「みんな戸惑っててさ、俺も呆然とただ立ちつくしてさ」と真栄田を含めた周囲は動揺。「そんな中、一人落ち着いて皆に指示を出して、『AED！』とAEDを求め、来るまで心臓マッサージして、来たAEDを倒れた人の心臓部にあてて、処置した男の人がいたのよ」とある男性の働きぶりを証言。それが五十嵐氏だったという。

「やっぱりプロって凄いというか、あんな状況で落ちついて行動してさ。もちろん他の協力していた方々もいて、みんな凄いなと思ったけど。その後、救急車が来て運ばれて、聞いたらその倒れた人は一命をとりとめたそうです。それは処置が早かったからだと思う。いざという時に、その人の本当のとこというか、なんか出るよね」

五十嵐氏の行動に感銘を受けた様子の真栄田。「最近、俺は特に応援している野球チームもなかったけど、今日から俺はヤクルトスワローズファンになったよ」と記した。五十嵐氏の所属事務所に確認したところ、真栄田の投稿内容は事実だという。



