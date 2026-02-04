バイク８台が“暴走行為”に及ぶ瞬間をドライブレコーダーがとらえていました。バイクに乗っていた男らは、ハロウィーンの仮装をしながら走っていたということです。けたたましい音を上げながら連なるようにして走るバイク。赤信号を無視して交差点に進入していきます。共同危険行為の疑いで逮捕されたのは、札幌市内に住む１７歳から２０歳までの男ら８人です。８人は共謀して、２０２５年１０月３１日午後９時