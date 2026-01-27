日本モーターボート競走会は２６日と２７日の２日間、文化放送、東京・六本木のＳＩＸＷＡＫＥＲＯＰＰＯＮＧＩなどで「２０２６ボートレーストップルーキー講習会」を開催した。２６日にはマスコミ対応、メディア出演。２７日にはプロボクシング元３階級世界王者の中谷潤人を講師に招き「アスリート講話」が行われた。中谷は「ボクシングをする前の夢はボートレーサーだった」と意外な告白から切り出すとボクシングを始