インターネットテレビ局ABEMAの初代専属アナウンサー・西澤由夏(32)が、19日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ぴったりニットでクッキリ美ボディ披露 4月1日には初の写真集「タイトル未定」（集英社）を発売することも決定。自身のインスタグラムにオフショット画像などを掲載し「初の水着にも挑戦しています。漠然と”何か新しいことに挑戦したい”そう思っていた時に頂いた