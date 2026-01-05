北九州市で面識のない20代の女性から現金が入った名刺入れを奪った上、ケガをさせたとして5日、52歳の男が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、自称・建設作業員、早田賢一容疑者（52）です。警察によりますと、早田容疑者は5日午前1時ごろ、北九州市小倉北区のマンションの敷地内で、面識のない20代の女性の顔を殴るなどして現金2000円が入った名刺入れを奪った上、抵抗する女性を突き飛ばしてひざにケガをさせた疑