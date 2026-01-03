出先でメイク直しをする際、ジャータイプのコスメやリップ＆チークを直接指で触るのはちょっと…と思う時がありますよね。そんな"困った"を解決してくれるアイテムがセリアにありましたよ！一見おもちゃに見える小さなソフトクリーム型のアイテムですが、その正体はなんとメイクブラシ！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ソフトジェルメイクブラシ ミニ価格：￥110（税込）サイズ（約）：1.6×1.7