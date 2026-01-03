◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2025年12月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指している。青学大は佐藤有一(4年)が9区を担った。終盤まで区間記録を上回るペースで快走。後続との差を広げ、10区の折田壮太(2年)とたすきリレーした。往路では、青学大は1