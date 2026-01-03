◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）前回の第１０１回大会の予選会で途中棄権して本戦出場を逃した東海大のロホマン・シュモン（４年）が８区で力走した。シード圏内（１０位）と１分差の１２位でスタート。５年ぶりのシード復活に向けて、ひたすらに前を追いかけ、１１位に浮上。区間１０位でタスキをつないだ。