『WIRED』日本版が2013年にスタートした「CREATIVE HACK AWARD 2025」（以下ハックアワード）は、従来の枠組みを超えた革新的なアイデアや感情を世に示し、社会の既成概念を揺るがす創造的な取り組みを表彰してきた。2025年の準グランプリは、Miki Takahashi「新宿のための5つのおまじない」。いったい「新宿のための5つのおまじない」とは何か──。その概要を紹介する。