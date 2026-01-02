韓国のソウル中心部で2日午後、タクシーが歩行者に突っ込む事故があり、1人が心肺停止の重体です。韓国メディアによりますと、2日午後6時過ぎ、ソウル中心部にある鐘閣駅の近くで、タクシーが通行人に突っ込んだということです。この事故で横断歩道で信号がかわるのを待っていた外国人4人を含む8人が巻き込まれました。このうち、40歳代の女性が心肺停止の重体で、ほかに7人が重軽傷を負っています。これまでに、この事故で日本人