高市総理大臣は新年の所感を発表し、「変化をおそれず、必要な改革を断行していく」との決意を示しました。【映像】高市総理大臣、新年の所感高市総理は、日本では「人口減少や物価高」に直面し世界では「国際秩序は揺らぎ、覇権主義的な動きが強まるとともに政治・経済の不確実性が高まっている」と指摘しました。そして高市内閣では「強い経済、強い外交・安全保障の実現についても一定の方向性を出すことができた」と振り