シンガポールで近藤健介とバッタリ今季限りで現役を引退した中田翔氏が29日、自身のインスタグラムを更新。旅先のシンガポールで、日本ハム時代のチームメートであるソフトバンクの近藤健介外野手と遭遇したことを報告した。驚きの再会にSNS上のファンからは「奇跡」「すごすぎます！」といった驚きの声が相次いでいる。中田氏は自身のSNSで「シンガポールでまさかの遭遇!!笑こんな偶然ある？」と綴り、近藤と笑顔で並ぶ写真