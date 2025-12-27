広島Jr.は延長タイブレークでオイシックス新潟Jr.にサヨナラ勝利全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は27日、神宮、横浜スタジアムの2会場で大会2日目が行われた。横浜で行われたグループAでは、東京ヤクルトJr.が中日Jr.に4-3でサヨナラ勝ちし、2連勝。グループCでは広島東洋Jr.が、オイシックス新潟Jr.に2-1で延長7回サヨナラ勝利を収め、2連勝と