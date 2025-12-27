広島Jr.は延長タイブレークでオイシックス新潟Jr.にサヨナラ勝利

全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は27日、神宮、横浜スタジアムの2会場で大会2日目が行われた。横浜で行われたグループAでは、東京ヤクルトJr.が中日Jr.に4-3でサヨナラ勝ちし、2連勝。グループCでは広島東洋Jr.が、オイシックス新潟Jr.に2-1で延長7回サヨナラ勝利を収め、2連勝とした。

東京ヤクルトJr.は2回、五十嵐悠人の適時打、新井一翔の適時二塁打で2点を先制。4回に3点を奪われ逆転されたが、その裏に新井が中越え1号ソロを放ち、追いついた。最終6回には1死満塁で寺田大智が右翼線適時打。劇的サヨナラで2連勝を飾った。

広島東洋Jr.は2回に1点を先制された。しかし、5回に中島碧斗の適時打で追いつく。延長タイブレークに突入した7回2死満塁で藤尾日向が左越えの適時打を放ち、試合を決めた。

神宮で行われたグループBでは、連覇を狙う福岡ソフトバンクJr.が、千葉ロッテJr.にサヨナラ勝ちして2連勝。グループDは阪神Jr.が東北楽天Jr.に逆転勝ちし、こちらも2連勝とした。

21回目を迎える「NPBジュニアトーナメント」は今回からオイシックス、くふうハヤテ、ルートインBCリーグ、四国アイランドリーグplusの各ジュニアチームが正式参加。計16チームが4グループに分かれての予選リーグは28日まで行われ、各グループの1位が29日の決勝トーナメントに進出する。

【大会2日目 結果】

◎グループA

東京ヤクルトJr. 4-3 中日Jr..

埼玉西武Jr. 4-1 BCリーグJr.

◎グループB

福岡ソフトバンクJr. 2-1 千葉ロッテJr.（延長7回）

横浜DeNAJr. 5-1 オリックスJr.

◎グループC

広島東洋Jr. 2-1 オイシックス新潟Jr.（延長7回）

北海道日本ハムJr. 4-0 くふうハヤテJr.

◎グループD

阪神Jr. 3-2 東北楽天Jr.

巨人Jr. 11-0 四国ILJr.（4回コールド）（First-Pitch編集部）