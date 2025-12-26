横浜F・マリノスは26日、MFジョルディ・クルークス(31)、FWディーン・デイビッド(29)、MFユーリ・アラウージョ(29)の3選手との契約を更新したと発表した。明治安田J1百年構想リーグおよび2026/27シーズンの契約に合意した。