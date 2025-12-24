PayPay¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGU¡×¤Ç¡¢ºÇÂçÁ´³Û¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¡ÖPayPay¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü～1·î8Æü¤Þ¤Ç¡£ ´ü´ÖÃæ¡¢GU¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇPayPay¤òÍøÍÑ¤·¤Æ3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢2²ó¤Ë1²ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç1Åù¤«¤é3Åù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ ÅöÁª»þ¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï¡¢1Åù¤¬·èºÑ¶â³Û¤Î100¡ó¡¢2Åù¤¬5¡ó¡¢3Åù¤¬0.5¡ó¡£1²ó¤¢¤¿¤ê¡¿´ü´ÖÃæ¤Î¹ç