¡¡PayPay¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGU¡×¤Ç¡¢ºÇÂçÁ´³Û¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¡ÖPayPay¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü～1·î8Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢GU¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇPayPay¤òÍøÍÑ¤·¤Æ3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢2²ó¤Ë1²ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç1Åù¤«¤é3Åù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÁª»þ¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï¡¢1Åù¤¬·èºÑ¶â³Û¤Î100¡ó¡¢2Åù¤¬5¡ó¡¢3Åù¤¬0.5¡ó¡£1²ó¤¢¤¿¤ê¡¿´ü´ÖÃæ¤Î¹ç·×ÉÕÍ¿¾å¸Â¤Ï10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè»þ´ü¤Ï¡¢»ÙÊ§Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é30Æü¸å¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥æー¥¶ー¸ÂÄê¤ÎºÇÂç5¡ó´Ô¸µ¥¯ー¥Ý¥ó¤âÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£