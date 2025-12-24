メッツからフリーエージェント（FA）となり、オリオールズ移籍が決まったピート・アロンソ内野手。米ポッドキャスト番組『ファウル・テリトリー』に出演し、7年間在籍した古巣との別れについて「後悔はまったくない」と言い切った。米地元紙『ニューヨーク・ポスト』などが伝えている。 ■「再契約は実現しないと感じた」 アロンソは22日（日本時間23日）、『ファウル・テリトリ}