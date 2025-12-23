NPBジュニアトーナメントが26日開幕、2025マリーンズジュニア選手紹介小学5、6年生によるジュニアチームNo.1決定戦「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が26日から神宮球場と横浜スタジアムで開催される。21回目の開催となる今年は計16のジュニアチームが出場。4日間、日本一の座をかけて戦う。パ・リーグインサイトでは、同大会に出場するパ・リーグ6球団のジュニアチームを紹介する。千葉ロッテマリーンズジュニアの、