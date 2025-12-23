¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿2025Ç¯¡£AI¤Î¿ÊÊâ¤È¿»Æ©¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÉ¤à¤Ù¤­10ËÜ¤Îµ­»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£