1度目の交渉では保留「1年に一回のことなので考えたかった」ソフトバンク・野村勇内野手が22日、みずほPayPayドーム内の球団事務所で今オフ2度目となる契約更改交渉に臨み、今季の年俸2100万円から3100万円アップの年俸5200万円でサインした（金額は推定）。球団との交渉後、会見に臨んだ野村が「アップです。2倍ちょっとです」と明かした。16日に行われた1度目の交渉では来季契約を保留していた。保留した1回目の交渉からの増