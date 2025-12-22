マリーンズJr.の小林宏之監督が高く評価する片岡翔平投手兼外野手小学生の逸材が集い、日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は26日から神宮球場と横浜スタジアムで開催される。約800人の応募から16人の精鋭が選出された千葉ロッテマリーンズジュニアは、2010年以来15年ぶりの優勝を目指し、小林宏之監督が2年ぶりに指揮を執る。「例年と比べても同じくらい能力が高い選手がいます」という中で、素材を高く評