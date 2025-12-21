コロナ禍が明け、夜の街も賑わいを取り戻している。だが、2025年1-11月の「バー、キャバレー、ナイトクラブ」の倒産は82件（前年同期比2.5％増）と、過去15年間で、最多ペースで推移している。また、夜の街こそのトラブルも少なくない。そうした時に存在感をみせるのが弁護士法人グラディアトル法律事務所（TSRコード:015085929、新宿区）だ。これまで様々なナイトビジネスや男女問題、詐欺などのトラブルや事件に向き合って