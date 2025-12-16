【モデルプレス＝2025/12/18】Snow Manの深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照が、パレンテのコンタクトレンズ「WAVEカラーコンタクトRING」フラワーコレクションの新テレビCM「花咲け！WAVE EYES」篇に出演。2026年1月下旬より放映される。【写真】スノメンバー3人、前回CMでも息あったアドリブ掛け合い披露◆深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照、新CMでスパイ姿に「ポピー」「ミモザ」「リリー」の花が咲き乱れる華やかな庭園で行われた今回の撮