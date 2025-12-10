ChatGPT上でPDF作成ツール「Acrobat」を使ってPDFを編集しているところ（イメージカット） Image: Adobe 無料なのに破格、だったらいいな。2025年12月10日、高機能クリエイティブツールを手がける企業「Adobe（アドビ）」が「Adobe Apps for ChatGPT」を発表しました。さまざまなクリエイティブアプリがChatGPT上で使えるようになるという今までにない方向の取り組みで、クリエイティブの敷