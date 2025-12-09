Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コンパクト財布はこれまでにもいろいろ使ってきましたが、ここまで使いやすいのは初めてかも。そう思わせてくれたのが、今回ご紹介する「slim2」です。ポイントは、薄さと収納力を両立した新構造。どこがそんなに違うのか、使用感を詳しく紹介します。普通の財布と思いきや、開いた瞬間に印象が変わる