Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

コンパクト財布はこれまでにもいろいろ使ってきましたが、ここまで使いやすいのは初めてかも。そう思わせてくれたのが、今回ご紹介する「slim2」です。

ポイントは、薄さと収納力を両立した新構造。どこがそんなに違うのか、使用感を詳しく紹介します。

普通の財布と思いきや、開いた瞬間に印象が変わる

Photo: にしやまあやか

「slim2」を手に取った第一印象は、レザーが個性的なコンパクト財布という感じ。約9cm角のサイズは、大きすぎず小さすぎず使い勝手が良さそう。しかし、特別な驚きはありません。

Photo: にしやまあやか

ところがその印象は、ファスナーを開いた瞬間一気に変わりました。

カード、小銭、お札収納の配置が、見慣れた財布のそれとはまったく違います。初めて見る構造で、ここから一気に興味が湧きました。

収納力も薄さも妥協しない。特許構造の最小クラス・15mm薄型財布 slim2 18,480円 【数量限定 3500円OFF】slim2 1点 商品をチェックする

コインケースにフタがないという新鮮さ

Photo: にしやまあやか

コインケースにファスナーやフラップがないことには驚きました。

財布本体を開くとすぐにコインが取り出せるスタイルで、ひと目ですべての小銭が見渡せます。コインケースに指を突っ込んでかき回したり、傾けて覗き込んだりする必要はなし。指先で簡単に取り出せるので、レジ前でもたつくことなく支払いがとてもスムーズです。

目当てのカードにすぐアクセスできる構造

Photo: にしやまあやか

カードポケットも画期的です。一般的なカードポケットといえば、1枚ずつ差し込むようにして収納するポケットですが、「slim2」のカードポケットは、最大7枚を重ねて1つのポケットに収納する仕組み。

取り出す際は、斜めに深く入った切り込みを利用してカードを扇状に展開するイメージ。カードの出番が増えたこの時代には、もはやカードケースはこのスタイルが正解かもしれません。

財布をコンパクトにしたくても、なんだかんだカードはたくさん持ち歩きたいもの。仕分け不要のこのポケットなら動作をよりシンプルにできますね。

Photo: にしやまあやか

最大容量のコイン15枚、お札11枚、カード7枚を実際に入れてみましたが、見た目は変わらずスリムなまま。財布周囲のファスナーがしっかり形を保ってくれるので、ポケットに入れてもシルエットは乱れず、すっきりとした印象を保てます。

イギリス産ブライドルレザーの質感がユニーク

Photo: にしやまあやか

外装のブライドルレザーもユニークで気に入りました。ハケで塗装をしたような白い模様の正体は、ブルームと呼ばれるワックス。ブラックレザーとのコントラストはまるでアートのようですよね。

Photo: にしやまあやか

このブルームはブラシや布で磨けば取り除くこともできますし、使っているうちに自然と落ちて、だんだんとツヤが現れてくるのだとか。風合いの変化を楽しめるのも魅力の一つだと感じました。

Photo: にしやまあやか

「slim2」の内装にも上質なイタリアのオイルレザーを採用。さらに、カードポケット内側にはゴートレザーを施すなど、ひとつの財布に3種のレザーを施す贅沢な仕様です。コバの仕立ても美しく、所有用を満たしてくれるだけでなく品格まで高めてくれそうな財布でした。

ここでは、紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、気になった方はぜひ販売ページもチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

収納力も薄さも妥協しない。特許構造の最小クラス・15mm薄型財布 slim2 18,480円 【数量限定 3500円OFF】slim2 1点 商品をチェックする

＞＞収納力も薄さも妥協しない。特許構造の最小クラス・15mm薄型財布 slim2

Photo: にしやまあやか

Source: CoSTORY