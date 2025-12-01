育児中に体調を崩した経験はありますか？子どもが小さいと、自分の理由で病院に行く時間が取れなくなったり休息したりする時間が取れず、なかなか回復しないですよね…。誰かに子どもを預けられる環境がないとなおさらです。今回ご紹介するツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんのエピソードは、双子をワンオペで育てているお話です。ある日、体調を崩したフォロワーさんは…。『いいから黙って食え』どうぞ