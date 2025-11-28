生後間もない長男・陸人を抱える、主人公・愛子(29)には悩みがありました。それは遠方に住む義母が「長期滞在」をすること。頻繁すぎる来訪と、2週間は平気でいることがあると言う状況に、愛子の心身は休まりません。そして、さらなる理不尽なできごとにモヤモヤがふくらんでいきます。『子離れできなすぎる義母』第4話をごらんください。 滞在1か月を超えるころ、義母は勝也に対して「愛子をとるのか、母親をとるのか」と、とん