憧れのタワマン生活は、華やかな共用施設や高層階の眺望と引き換えに、想像以上の維持費がのしかかります。管理費や修繕積立金、駐車場代など、ローン以外にも毎月10万円以上かかるケースも少なくありません。さらに積立金が不足すれば、大規模修繕や緊急対応のたびに住民へ重い負担が発生することも--。竹中信勝氏の著書『タワマン理事長 − ある電通マンの記録 −』（ワニブックス）から、一部を抜粋してご紹介します。ローンの