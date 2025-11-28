憧れのタワマン生活は、華やかな共用施設や高層階の眺望と引き換えに、想像以上の維持費がのしかかります。管理費や修繕積立金、駐車場代など、ローン以外にも毎月10万円以上かかるケースも少なくありません。さらに積立金が不足すれば、大規模修繕や緊急対応のたびに住民へ重い負担が発生することも--。竹中信勝氏の著書『タワマン理事長 − ある電通マンの記録 −』（ワニブックス）から、一部を抜粋してご紹介します。

ローンの支払い以外に毎月10万円かかるのがタワマン

タワマンに住まう夢のような暮らしと引き換えに、住宅ローンの返済という現実が容赦なく迫ってくるだけでも大変なのですが、追い討ちをかけるように各種費用がつきまといます。

管理費は、マンション全体の共用部分（エントランス、エレベーター、廊下、共用施設など）の維持管理に使われる費用です。タワーマンションではプールやジム、ラウンジ、ゲストルームなどの豪華な共用施設が備わっていることが多く、それらの維持費用が管理費に反映されて高額になる傾向があります。

24時間対応のセキュリティ体制やオートロックシステム、防犯カメラの設置など、住民が安心して過ごすための設備が整えられているため、運用コストも高くなるのです。そして、タワマンといえばエントランスに華やかなコンシェルジュがいるところも多くあります。コンシェルジュや管理人、警備員など、人件費も他のマンションに比べると高額に。人件費も管理費に含まれるので、必然的に金額が上がっていきます。

修繕積立金も管理費と並んで必要になる費用です。将来の大規模修繕に備えて蓄えておく資金であることは前述のとおりですが、タワーマンションは建物の規模が大きいため、修繕費用も高額になります。外壁の修繕やエレベーター、給排水設備の更新など、建物全体の大規模修繕には多額の費用がかかります。

住民みんなで少しずつ積み立てて費用を出し合うにしても、なかなかにパンチが効いた金額です。修繕積立金を適切に蓄えておくことで、将来、修繕を行う際に追加負担を避けることができます。そのため修繕積立金も比較的高額に設定されるのです。タワーマンションでは修繕積立金が毎月数万円になることも珍しくありません。

クルマを所有する人なら、駐車場代もタワーマンションに住む際の大きな費用のひとつです。とくに都市部にあるタワーマンションでは、駐車場の数が限られていることで争奪戦状態になり、駐車場の利用に高額な費用がかかる場合もあります。駐車場代が月数万円なんてことも珍しくありません。クルマを所有する住民にとっては大きな負担となります。

タワーマンションでは省スペースでより多くのクルマを駐車させるため、機械式駐車場を採用していることが多いです。その維持管理にももちろん費用がかかり、この費用も駐車場代に上乗せされる場合があります。



これらの管理費、修繕積立金、駐車場代を合計すると、タワーマンションに住む場合、毎月の負担が10万円以上になることも珍しくありません。都市部の高級タワーマンションでは、これらの費用が家計を圧迫します。これらの費用を合計すると、ローン返済以外に月々10万円以上の負担が生じる可能性が高いです。タワーマンションによっては、共用施設の利用料や特殊設備の修繕費用など、先に挙げた費用とは別途お金がかかる場合もあります。

タワマンに住む際は、ローンの返済だけでなく、管理費、修繕積立金、駐車場代などの毎月の維持費がかかることをしっかりと把握しておく必要があります。いかにもタワマンの住人らしい輝かしい生活を維持するには、こうしたランニングコストを含めた総合的な資金計画が重要です。

月々の修繕積立金は安ければいいとは限らない

不朽のマンションさえあれば悩みのタネは消えるのですが、現時点では残念ながら経年劣化するマンションしか存在していません。すなわち定期的な修繕と切っても切れない関係にあるのです。そのために修繕積立金を蓄えていくわけですが、この積立金が不足していると、急な修繕で出費が発生した場合、住民全体に大きな負担がかかる可能性があります。



月々の修繕積立金が安く設定されているマンションも存在します。修繕の必要がない平時の費用負担は軽減されるため、住人としてはありがたく感じるかもしれませんが、将来的に大きなリスクを伴うことがあります。積立金が十分でないと、いざというときにさまざまな問題が発生するのです。

修繕積立金の額は通常、マンションの長期修繕計画に基づいて設定されます。この計画は通常10年から20年先を見据えて、どの部分にどの程度の修繕が必要になるかを予測し、積立金を決定するというもの。あくまで予測であるため、定期的に実際の劣化状況をチェックしながら長期修繕計画を見直し、必要に応じて積立金額の調整が必要です。近年では物価高や人材不足が原因で工事費用が増加している点が問題視されています。こうした修繕費用の変動も考慮に入れると、積立金額の設定は余裕を持った金額に越したことはないのです。



マンションのビッグイベントである大規模修繕や予期せぬ緊急修繕が必要になった際、積立金が不足していると、各住民に対して一時金の徴収をしなければなりません。住民視点で考えると、数千円程度の徴収であれば影響は小さいかもしれませんが、まとまった額になると大きな負担になります。住民にはそれぞれの経済状況がありますから、急な出費は大きな迷惑となる可能性があります。

また、しっかりと計画を立てて修繕積立金を徴収していたとしても、マンションの劣化状況によっては修繕時期が早まることも考えられます。業者に定期的な建物診断を依頼し、修繕のタイミングや範囲を見直すことで、適切な積立金額が算出できれば安心です。



ほかにも金銭的なリスクがあります。修繕積立金が不足しているために修繕措置が遅れてしまうケースです。適切なタイミングで修繕が行われないと建物の劣化が加速し、その結果マンション全体の資産価値が下がる可能性があります。資産価値の低下は将来の売却価格にも影響を与えるため、適切なタイミングで然るべき修繕を行うことが重要となります。

修繕積立金は低額に設定すればよいというものではなく、マンションの長期的な維持管理に必要な資金を確保するため、妥当な金額で設定されるべきです。管理組合は常に長期的な視点を持ち、マンション全体の資産価値を守るため積極的な運営が求められます。

竹中 信勝

タワマン理事長