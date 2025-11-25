11月24日、NHKのコント番組『LIFE！秋』が放送された。内村光良、田中直樹、塚地武雄、池谷のぶえ、シソンヌ・じろうらお馴染みのメンバーに加え、ムロツヨシが1年ぶりに出演。特別企画「コントしようぜ」では、石川県の七尾高校を訪ね、生徒たちとコントを作り上げた。コントでは「おじさんの女装が好き」という生徒の無茶なリクエストにより、“61歳の女子高生” が爆誕。内村がセーラー服を着て、生徒役を熱演した。さ