11月24日、NHKのコント番組『LIFE！秋』が放送された。

内村光良、田中直樹、塚地武雄、池谷のぶえ、シソンヌ・じろうらお馴染みのメンバーに加え、ムロツヨシが1年ぶりに出演。特別企画「コントしようぜ」では、石川県の七尾高校を訪ね、生徒たちとコントを作り上げた。

コントでは「おじさんの女装が好き」という生徒の無茶なリクエストにより、“61歳の女子高生” が爆誕。内村がセーラー服を着て、生徒役を熱演した。

さらにもうひとり、女子高生を演じるために駆けつけたのが、『LIFE！』メンバーの西田尚美だった。55歳になる西田は、セーラー服を着て、恥ずかしそうに顔を隠しながら登場。

「私も恥ずかしさと友達になって、17歳の気持ちになって、みなさんと一緒に頑張りたいと思います」とあいさつすると、生徒たちは驚きつつ拍手で迎え入れた。

この西田のセーラー服姿に、Xでは

《西田尚美にJKのコスプレさせるという罰ゲームのようなコント》

《LIFEにて西田尚美が高校生にまじってもいちばん可愛い》

など、驚きと歓喜の声が。コントでは海援隊の『贈る言葉』を歌いながらフラフープを回すという、なんともシュールな演技を披露。Xには

《西田尚美、フラフープ部の部長役の17歳！まさかのフラフープ芸がここで！》

《ウッチャンの女子高生より西田尚美さんの女子高生の方が笑えるって 出たよフラフープ笑 ナオミ17歳天才かよ》

と称賛が相次いでいる。西田は『LIFE！』で、フラフープを回しながら難事件を解決する「女神探偵 輪島ナオミ」を演じており、番組のファンには、西田とフラフープはおなじみの組み合わせなのだ。

「西田さんは、専門学校在学中にモデルとしてデビュー。1993年から女優に転身して以来、数多くのドラマや映画、舞台に出演しています。『LIFE！』には、パイロット版から出演しており、欠かせないメンバーです。

これまでの出演作は300本以上。2025年公開の映画だけでも4本の映画に出演しています。テレビドラマにもほぼ切れ目なく出演を続けており、放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（テレビ朝日系）では主人公の母親を演じています。

30年以上も活躍を続けているのは、生来のチャーミングさに加え、飾らない人柄が業界内で知れ渡っているからでしょう」（芸能記者）

『LIFE！』は2026年5月、横浜「ぴあアリーナMM」でコントライブを開催することが発表されており、もちろん西田も出演予定となっている。セーラー服はわからないが、“生フラフープ芸” は期待してもよさそうだ。