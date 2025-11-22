一部メディアやSNS上で「GmailがユーザーのメールをAIのトレーニングに利用している」というウワサが飛び交っているのですが、「これは誤解を招く報道である」とGoogleは否定しました。Google denies ‘misleading’ reports of Gmail using your emails to train AI | The Vergehttps://www.theverge.com/news/826902/gmail-ai-training-data-opt-out事の発端となったのは、登録者数98万人超のエンジニアリング系YouTubeチャンネ