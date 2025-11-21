平戸市の女性が20日に通報した強盗未遂事件は、女性の「うそ」だったと警察が発表しました。 警察によりますと、平戸市の20代の女性は20日午前、自宅の玄関で包丁のようなものを持った男から「金を出せ」と脅迫されたと通報していました。 警察は強盗未遂事件として捜査していましたが、女性が21日、通報が「うそ」だったと話したということです。 女性は「仕事で悩んでいて会社に行きたくなかった」と話し