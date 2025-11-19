西村が現役引退を表明ロッテから戦力外通告を受けた西村天裕投手は19日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。西村は12日のトライアウトに出場していた。NTT東日本から2017年ドラフト2位で日本ハムに入団。1年目から26試合に登板するなどリリーフとして活躍した。2023年3月に福田光輝内野手とのトレードでロッテに移籍した。同年は自己最多の44登板で防御率1.25を記録。しかし今季はわずか1試合の登板に終わり、戦力外