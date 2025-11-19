青学大OBのロッテ・西川が結婚を発表“王者”の力を見せつけた。第56回明治神宮野球大会は18日、大学生の部の準決勝が行われ、2人のドラ1を擁する青山学院大が八戸学院大に8-2で勝利。大会連覇へ王手をかけた。試合前には嬉しいニュースが飛び込んだ。同校OBのロッテ・西川史礁（みしょう）外野手が結婚を発表。安藤寧則監督は「前もって聞いてはいたんですけど、素直におめでとうと言いたい」と笑顔で祝福した。15日、16日に